Под Волгоградом 26-летняя многодетная мать сожгла лицо любовнику

В Алексеевский районный суд Волгоградской области передано уголовное дело в отношении 26-летней матери четверых детей. Как сообщает ИА «Высота 102», девушка пробила голову своему любовнику, а потом сожгла ему лицо уксусной кислотой.

— Следователями ОМВД России по Алексеевскому району подозреваемой было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Свою вину обвиняемая признала полностью. С учетом наличия у нее на иждивении четырех несовершеннолетних детей ей была избрана мера пресечения виде подписки о невыезде.

Следствием установлено, что 24 апреля 2022 года в одном из домов хутора Самолшинский между сожителями произошла бытовая ссора. 44-летний мужчина приревновал свою о26-летнюю спутницу к другому и заподозрил ее в неверности. Не найдя слов для убеждения в обратном,

Девушка после долгих объяснений, так и не сумев убедить своего возлюбленного в обратном, схватилась за металлический прут и нанесла пострадавшему два удара в область головы. Затем фигурантка дела облила сожителя уксусной кислотой. У потерпевшего диагностированы открытый перелом черепа и химический ожог лица и тела.

Санкция вменяемой статьи предусматривает до 10 лет колонии с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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