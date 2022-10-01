Спецоперация на Украине

«Такого специалиста нам не найти»: второго сельского учителя спасают от мобилизации в Волгоградской области

Спецоперация на Украине 01.10.2022 09:06
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01.10.2022 09:06


Педагоги и родители МБОУ «Карповская средняя школа» в Волгоградской области написали коллективное письмо, в котором умоляют вернуть им молодого учителя физкультуры и ОБЖ Илью Калача, мобилизованного 22 сентября.

Сейчас у нас в школе нет учителя физкультуры и ОБЖ, потому что в селе Карповка таких специалистов не найти и в соседних поселениях тоже. Дети вынуждены обходиться без занятий, а главное, без любимого наставника, – говорится в письме, которое пришло в адрес редакции ИА «Высота 102».


Обращение подписали родители учеников, у которых 27-летний Илья Калач вел уроки.

Все ребята его любят, родители благодарят и уважают. Ему удается всех подружить друг с другом и даже подтянуть в учебе отстающих, – пишут жители села. – Даже во время каникул старается ребят увлечь спортом – на внешкольные соревнования возит их. Футбол – это теперь любимое занятие у мальчиков и даже девочек нашего села.

Родители просят не отстранять от должности любимого учителя, вернуть его на работу в МБОУ «Карповская средняя школа» Городищенского района. В этом учебном заведении обучаются 142 ребенка.

Директор школы Светлана Страхова сообщила, что учителя, родители и дети с болью в сердце восприняли новость о том, что Илья Калач попал под частичную мобилизацию.

На селе молодые люди не хотят работать. Где я возьму учителя? Илья Николаевич к нам из соседнего села Новый Рогачик ездил, ему нравилось. Он вел ОБЖ, физкультуру, отвечал в школе за антитеррор, на нем спортивный клуб «Юность», спортивная секция по легкой атлетике, классное руководство в 5 классе. Что теперь делать без него, ума не приложу. Мы все очень переживаем. Дети постоянно о нем спрашивают. Я даже не знаю, что им отвечать, – говорит директор школы.


По ее словам, она написала 25 сентября обращение в районный военкомат и военный комиссариат Волгоградской области с просьбой освободить сельского учителя Илью Николаевича Калача от частичной мобилизации. Пока никаких ответов нет. Учителя и родители не оставляют надежды, что им пойдут навстречу и вернут незаменимого учителя в село.

Мы читали у вас про молодого учителя Красносельцевской школы Быковского района Дамира Казипа, которого вернули с полигона Прудбой на работу. У нас такая же ситуация. Не оставляйте село без надежды, помогите вернуть и нашего учителя! – умоляют родители школьников, оставшихся без своего наставника.

Известно, что Илья Калач пока находится в Камышине в Волгоградской области, где ждет решения о своей дальнейшей судьбе.

Фото: родители учеников школы / коллаж Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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