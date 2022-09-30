



Педагоги и ученики Красносельцевской школы Быковского района Волгоградской области сегодня утром устроили торжественную встречу учителя Дамира Казипа, вернувшегося с полигона Прудбой на работу. Как сообщает ИА «Высота 102», нарядные ученики, как только Дамир переступил порог родной школы, забросали любимого учителя воздушными шариками и кинулись ему на шею обниматься. Смущенный педагог едва сдерживал эмоции и благодарил детей и своих коллег за такой теплый прием. Но и это было еще не все. Дамира ждал накрытый учениками и их родителями стол с чаем, домашними пирогами и вкусностями.

Напомним, учителя Красносельцевской школы Быковского района Дамира Казипа призвали в армию во время мобилизации. 26-летний молодой человек преподавал в школе ОБЖ, физкультуру, совмещал работу социального педагога и вел спортивные секции. Коллеги Дамира обратились в районный военкомат с просьбой пересмотреть решение о мобилизации, мотивировав это тем, что заменить Дамира некем, так как нет желающих работать в сельской школе, а выполнение учебного плана окажется под угрозой. Ученики тяжело переживали отсутствие любимого педагога - плакали на уроках и рисовали портреты Дамира.

И вот накануне в село пришла радостная весть – Дамира вернули в родную школу. Накануне друзья забрали его с полигона Прудбой и поздно вечером он уже был дома. А сегодня рано утром пришел как обычно на работу.

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