«Канители» уже не будет? Погода в Волгограде и приметы на 24 и 25 октября





Конец октября в Волгоградской области окажется на удивление мягким. Синоптики не прогнозируют дождей, однако погода преподнесёт два «сюрприза» – ощутимый ветер и ночные заморозки в северных районах.

Суббота, 24 октября: сухо, но с порывами

День обойдется без осадков, небо будет переменным. Ветер придет с востока: ночью он подует со скоростью 5–10 м/с, местами усиливаясь до 14 м/с, а днём разгонится до 8–13 м/с, в отдельных районах – до 15–18 м/с.

Ночью по области ожидается от +3 до +8 градусов, в низинах возможны заморозки до -2. В Волгограде термометры покажут +6…+8. Днем температура распределится неравномерно: в области +15…+20, местами прохладнее – +10…+15, в городе максимум составит +14…+16.

Воскресенье, 25 октября: ещё теплее

В последний день недели потепление достигнет пика: в отдельных районах области воздух прогреется до +21. Волгограду повезет меньше – здесь ожидается около +16. Ночью похолодает до +4, а на севере региона при ясном небе возможен -1.

Что подсказывают приметы

24 октября в народном календаре называют Филипповой канителью. «Канителью» в старину именовали осеннюю распутицу, а по погоде этого дня определяли, какой будет зима. Считалось: если утренний снег не растает до вечера – зима придет рано и окажется суровой. Морозное и ясное утро тоже сулило холода, а иней на ветках обещал богатый урожай зерновых. Низкий туман предвещал несколько тёплых дней.

25 октября – день Андрона Звездочёта. Наши предки в эту ночь всматривались в небо: яркие звёзды говорили о скорых морозах, их сильное мерцание – о похолодании, а плотные тучи – о ветреной перемене погоды. Гроза в этот день, по поверьям, означала короткую и холодную зиму.

Разумеется, народные приметы – это фольклор, а не прогноз синоптиков. Но понаблюдать за небом в эти выходные всё равно стоит.