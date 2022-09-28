«Нам некем его заменить»: из глубинки Волгоградской области мобилизовали молодого учителя

Учителя Красносельской школы Быковского района Волгоградской области обратились к военкому с просьбой освободить их коллегу, молодого педагога Дамира Казипа от частичной мобилизации. Как рассказали ИА «Высота 102» в школе, 26-летний Дамир Казип совмещал в школе работу социального педагога, учителя физкультуры и ОБЖ. Однако 22 сентября его призвали по частичной мобилизации.

– Дамир работает у нас уже два года, его обожают дети, он организовывает все спортивные мероприятия и под его руководством школьники занимаются футболом, волейболом, другими видами спорта, участвуют в соревнованиях, – рассказывают о молодом человеке учителя. – Заменить его некем – у нас есть еще один учитель физкультуры, пенсионер, он с 1 октября увольняется по состоянию здоровья.

По словам педагогов, работать в сельской школе никто не хочет.

– У нас учится около 200 детей, они имеют право на полноценное обучение и воспитание, ведь они – будущее нашего государства, – говорят учителя. – В сельской школе, находящейся вдалеке от областного центра, желающих работать нет. С его отсутствием учебный план будет трудновыполнимым.

Соответствующее письмо коллеги Дамира направили в районный военкомат. Между тем, Дамир, по словам его родственников, уже находится далеко от дома – на полигоне Прудбой.

– Дамир закончил Волгоградскую физкультурную академию, потом в 22 года, как положено, пошел в армию, служил в Ростовской области, пришел домой в звании младшего сержанта, – говорят родные. – Год отработал в Садовской сельской школе, потом перешел в Красносельскую. Он никуда не уехал, остался жить на родной земле, учил детей.







По словам родных, Дамир после трудоустройства в школу не успел сообщить о своей работе в военкомат.

– Ну не обновил он о себе данные, наверное, свершил ошибку, возможно, там не знали, что он – сельский учитель, – признают родственники. – Но теперь есть просьба руководства школы, чтобы его освободили от частичной мобилизации. Неужели нельзя вернуть его в школу?

Между тем, в районном военкомате родственникам молодого учителя заявили, что сделать уже ничего нельзя и Дамир пойдет выполнять воинский долг.



А его ученики, тоскуя по любимому педагогу, рисуют его портреты на уроках ИЗО и верят, что он к ним обязательно вернется.



Тем временем глава СПЧ Валерий Федотов обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой урегулировать проблемы, связанные с частичной мобилизацией. А именно – избавиться от формального подхода военкомов к этому процессу.

Как считает Фадеев, отсрочка, в частности, должна предоставляться работникам, которых невозможно оперативно заменить на рабочем месте. Среди них - соцработники, оказывающие помощь в виде сопровождаемого проживания, учителя сельских школ, медики ФАПов.