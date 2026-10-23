В ГД хотят ужесточить штрафы за управление автомобилем без прав





В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий корректировку отдельных положений Кодекса об административных правонарушениях в части ответственности (КоАП) за управление транспортным средством без права управления. Об этом сообщает ГАРАНТ.

Согласно инициативе, управление автомобилем водителем, не имеющим права управления (за исключением учебной езды), предлагается наказывать административным штрафом в размере от 15 до 30 тыс. рублей. Сейчас санкция по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ предусматривает штраф от 5 до 15 тыс. рублей.

Кроме того, поправками предлагается ввести отдельную ответственность за повторное совершение такого нарушения. За него проектом предусмотрен административный штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Как подчёркивают разработчики, отсутствие в КоАП РФ специальной нормы о повторном нарушении не позволяет применять к злостным нарушителям более строгие меры административного воздействия.

– Такое нормативное регулирование позволяет лицу многократно управлять транспортным средством, не имея такого права, пренебрегая ценностью жизни граждан и их безопасностью, что обесценивает действия органов государственной власти по укреплению законности и предупреждению общественно опасных действий, совершаемых указанными лицами, – цитата.