В ГД хотят ужесточить штрафы за управление автомобилем без прав

Согласно инициативе, управление автомобилем водителем, не имеющим права управления (за исключением учебной езды), предлагается наказывать административным штрафом в размере от 15 до 30 тыс. рублей. Сейчас санкция по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ предусматривает штраф от 5 до 15 тыс. рублей.
Кроме того, поправками предлагается ввести отдельную ответственность за повторное совершение такого нарушения. За него проектом предусмотрен административный штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Как подчёркивают разработчики, отсутствие в КоАП РФ специальной нормы о повторном нарушении не позволяет применять к злостным нарушителям более строгие меры административного воздействия.
– Такое нормативное регулирование позволяет лицу многократно управлять транспортным средством, не имея такого права, пренебрегая ценностью жизни граждан и их безопасностью, что обесценивает действия органов государственной власти по укреплению законности и предупреждению общественно опасных действий, совершаемых указанными лицами, – цитата.