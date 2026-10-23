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Общество

Красивые даты для свадеб в 2027 году бронируют жители Волгоградской области

Общество 23.10.2026 21:11
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23.10.2026 21:11


Отдел ЗАГС Урюпинска Волгоградской области начал прием заявлений на бракосочетания на 2027 год. Как рассказали в администрации городского округа, некоторые  пары уже выбрали для свадьбы особенные даты, которые легко запомнить и которые красиво выглядят в документах и семейной истории. 

Самыми популярными датами в 2027 году в отделе ЗАГС  Урюпинска стали две  даты - 17.07.27 и 27.07.27. На регистрацию брака 17.07.27  подали заявления уже  6 пар,  а на 27.07.27 - 8 пар.

В будущем году осталось еще немало красивых дат. 

27.01.2027 - среда;

02.02.2027 - вторник;

07.02.2027 - воскресенье;

14.02.2027 - воскресенье;

22.02.2027 - понедельник;

03.03.2027 - среда;

04.04.2027 - воскресенье;

27.04.2027 - вторник;

05.05.2027 - среда;

27.05.2027 - четверг;

06.06.2027 - воскресенье;

27.06.2027 - воскресенье;

07.07.2027 - среда;

08.07.2027 - четверг;

27.07.2027 - вторник;

08.08.2027 - воскресенье;

09.09.2027 - четверг;

27.09.2027 - понедельник;

10.10.2027 - воскресенье;

27.10.2027 - среда;

11.11.2027 - четверг;

12.12.2027 - воскресенье;

27.12.2027 - понедельник.

Напомним, минимальный срок, за который подается заявление в ЗАГС – месяц, максимальный – год. В случае особых обстоятельств  брак может быть зарегистрирован до истечении месяца.

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