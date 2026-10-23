Отдел ЗАГС Урюпинска Волгоградской области начал прием заявлений на бракосочетания на 2027 год. Как рассказали в администрации городского округа, некоторые пары уже выбрали для свадьбы особенные даты, которые легко запомнить и которые красиво выглядят в документах и семейной истории.
Самыми популярными датами в 2027 году в отделе ЗАГС Урюпинска стали две даты - 17.07.27 и 27.07.27. На регистрацию брака 17.07.27 подали заявления уже 6 пар, а на 27.07.27 - 8 пар.
В будущем году осталось еще немало красивых дат.
27.01.2027 - среда;
02.02.2027 - вторник;
07.02.2027 - воскресенье;
14.02.2027 - воскресенье;
22.02.2027 - понедельник;
03.03.2027 - среда;
04.04.2027 - воскресенье;
27.04.2027 - вторник;
05.05.2027 - среда;
27.05.2027 - четверг;
06.06.2027 - воскресенье;
27.06.2027 - воскресенье;
07.07.2027 - среда;
08.07.2027 - четверг;
27.07.2027 - вторник;
08.08.2027 - воскресенье;
09.09.2027 - четверг;
27.09.2027 - понедельник;
10.10.2027 - воскресенье;
27.10.2027 - среда;
11.11.2027 - четверг;
12.12.2027 - воскресенье;
27.12.2027 - понедельник.
Напомним, минимальный срок, за который подается заявление в ЗАГС – месяц, максимальный – год. В случае особых обстоятельств брак может быть зарегистрирован до истечении месяца.