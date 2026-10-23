Ситуацию в аэропорту Волгограда взяли на контроль прокуроры





Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов аэропортах Южного транспортного региона. Как сообщили вечером 23 октября в ведомстве, на текущий момент фиксируются задержки рейсов, а некоторые воздушные суда были вынуждены уйти на запасные аэродромы — это связано с ранее введёнными ограничениями в работе московского авиаузла.

Прокуратура организовала мониторинг оказания услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Для пассажиров организованы мобильные приемные.

В случае нарушения законодательства граждане могут обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по номеру 8-919-899-87-33.

Отметим, на текущий момент в аэропорту Волгограда отменен вылет трех вечерних рейсов в Москву. Вылет еще одного столичного рейса перенесен повторно – на 23.10, хотя пассажиры должны были вылететь из Волгограда еще утром.