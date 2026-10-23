Под Волгоградом семьям тринадцати погибших бойцов передали награды

Федеральные новости

Перемирие в Алешках: на Херсонском направлении вводится режим тишины

С 04:00 мск 27 октября в районе города Алешки на Херсонском направлении вводится режим тишины. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов. По его словам, данная...