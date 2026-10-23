Под Волгоградом семьям тринадцати погибших бойцов передали награды

Cегодня, 23 октября, в администрации Калачевского района Волгоградской области состоялась церемония передачи государственных наград членам семей военнослужащих, погибших на СВО.
Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденами Мужества удостоены:
старшина Александр Стайков;
сержант Денис Кучеренко;
младший сержант Андрей Дючков;
младший сержант Валерий Свирин;
ефрейтор Виталий Галанин;
ефрейтор Никита Сукачев;
рядовой Руслан Бузлянов;
рядовой Алихан Дадаев;
рядовой Одилжон Куватов;
рядовой Валерий Николаев;
рядовой Роман Шаров.
Медаль Суворова передали родственникам Павла Колягина, а медаль Жукова – семье Никиты Тилоева.