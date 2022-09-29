Спецоперация на Украине

«Дети сошли с ума от радости»: мобилизованный педагог сельской школы в Волгоградской области возвращается к ученикам

Спецоперация на Украине 29.09.2022 12:19
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29.09.2022 12:19


Мобилизованный педагог Красносельцевской школы Быковского района Дамир Казип возвращается к своим ученикам. Как рассказали ИА «Высота 102» родные учителя, который пока находится на полигоне Прудбой, эту радостную новость ему сообщили сегодня. 

– За ним уже поехали друзья, – не могут скрыть своего счастья родственники молодого человека. – Поздно вечером будет дома. В школе тоже безумно рады – очень ждут, когда Дамир вернется к своим ученикам и работе. 

Новость о возвращении Дамира уже потрясла и школу. 

– Дети сошли с ума от радости, – рассказали ИА «Высота 102» коллеги молодого учителя. – Вы не представляете, что было, когда его мобилизовали. Ученики плакали на уроках и рисовали его портреты. И мы, конечно же, счастливы. 

На вопрос, дадут ли Дамиру передышку или сразу вызовут на работу, коллеги учителя дали такой ответ.

– Да вы что, он сам завтра прибежит на работу! Вы даже не представляете, какой он ответственный человек. Тем более, он знает, как его ждут дети, - рассказали педагоги. 

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о сложной ситуации, в которую попали ученики и педколлектив Красносельцевской школы Быковского района после того, как мобилизовали 26-летнего Дамира Казипа. Молодой педагог преподавал в образовательном учреждении физкультуру, ОБЖ, также он совмещал работу социального педагога и вел спортивные кружки. 

После мобилизации учителя его коллеги заступились за Дамира и направили обращение в военкомат с просьбой пересмотреть решение о мобилизации педагога, так как его некем было заменить, в результате чего выполнение учебного плана оказалось под вопросом. 

К учителям присоединились и ученики, которые нарисовали десятки трогательных портретов  Дамира. Также просьбу вернуть учителя в школу поддержали и родители школьников. 

Вопрос с возвращением Дамира Казипа удалось решить благополучно, как считают его родные, благодаря общественному резонансу и поддержке педагогов школы. 

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