«Дети сошли с ума от радости»: мобилизованный педагог сельской школы в Волгоградской области возвращается к ученикам

Мобилизованный педагог Красносельцевской школы Быковского района Дамир Казип возвращается к своим ученикам. Как рассказали ИА «Высота 102» родные учителя, который пока находится на полигоне Прудбой, эту радостную новость ему сообщили сегодня.

– За ним уже поехали друзья, – не могут скрыть своего счастья родственники молодого человека. – Поздно вечером будет дома. В школе тоже безумно рады – очень ждут, когда Дамир вернется к своим ученикам и работе.

Новость о возвращении Дамира уже потрясла и школу.

– Дети сошли с ума от радости, – рассказали ИА «Высота 102» коллеги молодого учителя. – Вы не представляете, что было, когда его мобилизовали. Ученики плакали на уроках и рисовали его портреты. И мы, конечно же, счастливы.

На вопрос, дадут ли Дамиру передышку или сразу вызовут на работу, коллеги учителя дали такой ответ.

– Да вы что, он сам завтра прибежит на работу! Вы даже не представляете, какой он ответственный человек. Тем более, он знает, как его ждут дети, - рассказали педагоги.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о сложной ситуации, в которую попали ученики и педколлектив Красносельцевской школы Быковского района после того, как мобилизовали 26-летнего Дамира Казипа. Молодой педагог преподавал в образовательном учреждении физкультуру, ОБЖ, также он совмещал работу социального педагога и вел спортивные кружки.

После мобилизации учителя его коллеги заступились за Дамира и направили обращение в военкомат с просьбой пересмотреть решение о мобилизации педагога, так как его некем было заменить, в результате чего выполнение учебного плана оказалось под вопросом.

К учителям присоединились и ученики, которые нарисовали десятки трогательных портретов Дамира. Также просьбу вернуть учителя в школу поддержали и родители школьников.

Вопрос с возвращением Дамира Казипа удалось решить благополучно, как считают его родные, благодаря общественному резонансу и поддержке педагогов школы.