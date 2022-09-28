Министерство обороны Российской Федерации сегодня, 28 сентября, опубликовало в социальных сетях три телефонных номера, позвонив по которым родственники мобилизованных россиян смогут узнать место их нахождения, а также задать свои вопросы специалистам.

– В целях оперативного информирования родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в Национальном центре управления обороной РФ открылась круглосуточная «горячая линия», – сообщили в Минобороны. – По телефонам «горячей линии» можно получить ответы о на вопросы о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации.

Телефоны «горячей линии»: