Общество

Минобороны открыло «горячую линию» для родственников мобилизованных россиян

Общество 28.09.2022 18:12
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28.09.2022 18:12


Министерство обороны Российской Федерации сегодня, 28 сентября, опубликовало в социальных сетях три телефонных номера, позвонив по которым родственники мобилизованных россиян смогут узнать место их нахождения, а также задать свои вопросы специалистам. 

В целях оперативного информирования родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в Национальном центре управления обороной РФ открылась круглосуточная «горячая линия», – сообщили в Минобороны. – По телефонам «горячей линии» можно получить ответы о на вопросы о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации. 

Телефоны «горячей линии»:

  • 8 (800) 100-77-07

  • 8 (495) 498-43-54

  • 8 (495) 498-34-46

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