Расследования

Только зашли: в Волгограде в баре «Гелидор» забили до смерти молодого парня

Расследования 22.09.2022 15:05
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22.09.2022 15:05


В Волгограде завершили расследование уголовного дела о смертельной драке в баре «Гелидор», расположенном в Краснооктябрьском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», словесный конфликт двух мужчин перерос в жестокое избиение. 

— Следственный отдел по Краснооктябрьскому району Волгограда СУ СКР по региону завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием установлено, что 19 июня 2022 года 23-летний потерпевший отдыхал в компании 31-летнего подозреваемого, а также других знакомых. Мужчины расположились на летней веранде одного из увеселительных заведений на проспекте имени В. И. Ленина, 101а. 

Спустя непродолжительное время между знакомыми произошел словесный конфликт. Посетители решили разобраться друг с другом по-мужски. 

В какой-то момент от удара потерпевший упал на асфальт. После чего злоумышленник нанес своему оппоненту не менее пяти ударов руками и ногами по голове и телу. 

Как стало известно журналистам ИА «Высота 102», у 23-летнего потерпевшего впоследствии диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, отек головного мозга, ушиб легких и травматическое субарахноидальное кровоизлияние.   

Несмотря на оказание квалифицированной медпомощи через пару дней молодой человек скончался от полученных травм в больнице. 

— В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Обвиняемый по решению суда содержится под стражей, — добавила Дарья Буянова. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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