«Это личное»: в Волгограде за 45 млн выставили на продажу бар «Гелидор»





В Волгограде на сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже известного бара-пивоварни «Гелидор Бавария». Как сообщает ИА «Высота 102», за готовый бизнес владельцы ресторана просят 45 миллионов рублей.

– Продается 100% доли готового бизнеса ООО «Гелидор Бавария». В составе пивоварный комплекс: пивоварный завод, ресторан (90 посадочных мест), пивной бар (60 посадочных мест), летняя площадка (120 посадочных мест), аперитив бар (20 посадочных мест) Отдельно стоящее здание, – говорится в объявлении.

В разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» владелица пивоварни Надежда Тришина подтвердила факт продажи заведения, однако от комментариев по этому поводу отказалась.

– Причину продажи заведения не готова озвучивать, – сказала собеседница информагентства. – Это личное.

Согласно открытым источникам, бар, расположенный в Краснооктябрьском районе Волгограда возле здания театра «Царицынская опера» проработал почти четверть века – он был открыт в 1998 году. Кроме Надежды Тришиной руководит заведением Михаил Игнатов, который также является и номинальным директором заведения. За прошлый 2021 год выручка бара-пивоварни составила 5,6 млн рублей.

Напомним, 27 августа 2018 года около бара «Гелидор» произошел конфликт между Юрием Ивановым и Виктором Жуковым, в результате которого первый был убит.

Фото: скриншот объявления с сайта "Avito"