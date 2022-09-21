В Волгограде врачи спасли пациента с тромбом в легких на фоне ковида









Сложный пациент поступил в реанимационное отделение больницы №4 в Волгограде. Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, 49-летнего мужчину доставили на «скорой» с положительным тестом на ковид и выраженной дыхательной недостаточностью. По результатам медицинского обследования у него выявили тромбоэмболию легочной артерии - это закупорка легочной артерии или ее ветвей тромбами.

- При таком осложнении прогноз для жизни и выздоровления пациентов крайне неблагоприятный, - пояснили в облкомздраве. - В условиях реанимации мужчине был проведен системный тромболизис с полным лизисом крупных тромбов расположенных как в сосудах легких, так и в полости правого предсердия.

Параллельно пациента лечили от ковида генно-инженерными препаратами и противовирусными лекарственными средствами. В итоге состояние пациента стабилизировалось. Через 4 суток его перевели в кардиологическое отделение, а в ближайшее время готовят к выписке на амбулаторное лечение. Благодаря своевременной и эффективной терапии удалось не только спасти жизнь молодому мужчине, но и предотвратить развитие у него тяжелой инвалидности.

В облкомздраве поясняют, что ключевую роль в эффективности лечения пациентов играет точная постановка диагноза. Для этого медучреждения региона оснащают современным оборудованием. Так, накануне в клиническую больницу № 4 в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» был поставлен современный цифровой компьютерный томограф.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области



