Пособника ИГИЛ* из Волгограда отправили в колонию на 9 лет

Апелляционный военный суд оставил без изменений приговор Южного окружного военного суда в отношении 22-летнего Халимхонова Файзали Нидоевича. Как сообщает ИА «Высота 102» мужчина пытался оспорить приговор по делу о терроризме.

— Приговором Южного окружного военного суда Халимхонов Файзали Нидоевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности, — прокомментировали в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. — Суд признал Халимхонова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Не согласившись с приговором, фигурант дела подал апелляционную жалобу.

Как уточнили в региональном УФСБ, сотрудники спецслужбы в ходе проведения ОРМ и следственных действий установили, что мужчина перечислил деньги в целях финансирования терроризма гражданину Республики Таджикистан, находящемуся в Сирии. Уроженец Таджикистана в свою очередь состоял в международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

В Южном окружном военном суде пояснили, что Халимхонов, находясь в Волгограде, через мобильное приложение перечислил со своего счета 3000 рублей на банковскую карту иного лица. Реквизиты ему предоставил участник ИГИЛ*.

Уголовное дело возбудил следственный отдел областного УФСБ. Апелляционный военный суд, рассмотрев жалобу на приговор нижестоящей судебной инстанции, отказал в удовлетворении апелляции Файзали Халимхонову. Приговор вступил в законную силу.

Фото: архив ИА «Высота 102»

* ИГИЛ — прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»

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