Расследования

Сбывавший наркотики 29-летний вербовщик ИГИЛ* задержан в Волгограде

Расследования 14.09.2022 09:54
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14.09.2022 09:54


В Волгограде задержан 29-летний местный житель, причастный к вербовке иностранца в ИГИЛ* и торговле наркотиками. Как сообщает ИА «Высота 102», возбуждено уголовное дело. 



— Сотрудники УФСБ России по региону во взаимодействии с коллегами областного главка МВД задержали 29-летнего местного жителя, причастного к склонению гражданина Республики Узбекистан к участию                   в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), — сообщили информагентству в пресс-службе областного УФСБ. — Следственный отдел УФСБ в отношении задержанного возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. 



Также установлено, что задержанный причастен к незаконному обороту наркотиков. При обыске у 29-летнего мужчины обнаружены и изъяты фасовочные весы, пакеты с защелкой zip-lock, мобильный телефон с географическими координатами предполагаемых мест закладки наркотиков. При осмотре мест закладок изъяты 14 свертков, в каждом из которых обнаружено вещество растительного происхождения зеленого цвета. 

— Организован комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление иных эпизодов противоправной действительности, — добавили в УФСБ по региону. 


Фото и видео: УФСБ У России по Волгоградской области

* ИГИЛ — прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»

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