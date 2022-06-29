Уроженцу Таджикистана дали 9 лет за перевод из Волгограда 3 тысяч рублей террористам

Расследования 29.06.2022 15:58
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29.06.2022 15:58
К 9 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме приговорен проживающий в Волгограде уроженец Таджикистана.
Приговор, как сообщает ИА «Высота 102», огласил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.
22-летний Халимхонов Файзали Нидоевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).
- Установлено, что подсудимый, находясь в Волгограде, посредством мобильного приложения перечислил со своего банковского счета денежные средства в размере 3 000 руб. на счет банковской карты иного лица, реквизиты которой ему предоставил участник запрещенной международной террористической организации «Исламское государство», - сообщили в суде.
Подсудимый вину не признал.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.
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