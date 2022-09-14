Под Волгоградом пенсионерка одним ударом топора убила 68-летнего мужа

63-летняя жительница Дубовки, поссорившись с супругом, убила его одним ударом топора. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла вечером 12 сентября.

В одном из частных домовладений по улице Ленинградская города Дубовка между двумя супругами произошел словесный конфликт на бытовой почве. В ходе выяснения отношений подозреваемая, схватив топор, нанесла им удар по голове мужа. И отправилась ночевать в летнюю кухню.

Вернувшись утром в дом, пенсионерка увидела бездыханное тело своего 68-летнего мужа. После чего она позвонила своей дочери, которой сообщила о произошедшем. А потом попыталась скрыть следы преступления – постирала одежду, замыла кровь, пытаясь убедить полицейских, что ее муж накануне пришел домой с раной на голове.

Однако правда вскрылась. Женщина задержана. Она призналась, куда спрятала топор – на нем оказались следы вещества бурого цвета. В настоящее время проводится генетическая экспертиза этих пятен. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.