«Это был трэш»: ливень затопил подъезд девятиэтажки в Волгограде

Происшествия 14.09.2022 12:02
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14.09.2022 12:02
Сильный ливень, который прошел накануне в Волгограде, затопил с девятого по первый этажи третий подъезд многоквартирного дома №127А по улице Кирова.
- Проблемы с крышей у нас начались еще в июне этого года, когда пошли дожди. Тогда, насколько я знаю, пострадали жильцы девятого этажа. Их затопило. Наша управляющая компания поясняла, что это произошло из-за того, что забилась ливневка. Ремонт крыши они якобы сделали. То, что было вчера во время ливня, можно описать одним словом - трэш. Потоки воды вместе с какими-то камнями, штукатуркой и побелкой стекали до первого этажа. В подъезде шел настоящий ливень, - рассказала ИА «Высота 102» жительница дома Светлана. Жильцы сняли происходящее на видео.
По словам женщины, больше всех снова досталось жильцам 9-го этажа. В квартирах ниже в основном люди вычерпывали воду из коридоров, куда она затекала под двери с лестничной площадки. Именно в подъезде, а не в квартирах, как уверяют жильцы, и был основной трэш.
В УК «Новый дом», которая обслуживает девятиэтажку №127А на улице Кирова сообщили, что ремонт кровли этого многоквартирного дома был сделан в июле текущего года. В августе УК отремонтировала первый этаж.
- Вчера во время дождя в первой половине дня нам поступила заявка от жителей верхнего этажа. Слесари проверили дом. По состоянию на 12.00 кровля была в порядке, но был обнаружен засор трубопровода ливневой канализации. Засор устранили. В 14.00 был проведен повторный осмотр: течь в подъезде отсутствовала, - прокомментировала ситуацию директор УК Наталья Молчанова.
Видео: жильцов дома №127А по улице Кирова
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