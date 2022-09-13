Особый отдел СУ СКР в Волгограде предъявил обвинение убийце охранника Кадина

Волгоградские следователи предъявили окончательное обвинение 50-летнему местному жителю, который в марте 2022 года жестоко зарезал двух человек на улице Пугачевской, а также избил пожилую женщину. Как ранее сообщало ИА "Высота 102", одним из погибших оказался соратник и охранник авторитетного бизнесмена Владимир Кадина – Олег Константинов.

– Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел предъявлено окончательное обвинение ранее судимому местному жителю в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ, п. «в» ч.2 ст.112 УК РФ, – сообщила информагентству 13 сентября официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Установлено, что 18 марта текущего года обвиняемый, находясь в одной из квартир дома №4 по улице Пугачевской Ворошиловского района, совместно со своими друзьями распивал спиртные напитки. Во время застолья между обвиняемым и его знакомым – 46-летним мужчиной – произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему около 20 ножевых ранений.

Покидая место преступления обвиняемый в коридоре того же дома встретил 57-летнего знакомого и нанес ему около четырех ножевых ранений в грудь, шею и в лицо. Встреченную им в коридоре 83-летнюю женщину убийца несколько раз ударил кулаками, однако оружия в данном случае применять не стал.

– Злоумышленник спустя некоторое время был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД России по Волгограду, – напоминает Дарья Буянова. – В настоящее время следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного следствия.

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