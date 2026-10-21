Новогодние подарки на 62,8 млн рублей закупают в Волгоградской области

В Волгоградской области ищут поставщика новогодних кондитерских подарков для 147 тысяч детей. Сладкие наборы на общую сумму 62,8 миллиона рублей должны поставить в регион до 10 декабря.

Согласно конкурсной документации, подарки закупает ГАУ ДПО «ВГАПО» на средства областного бюджета. Планируют закупить 95 357 наборов весом не менее 505 граммов и 51692 подарка весом 1005 граммов.

Полукилограммовый набор должен состоять из 25 видов сладких изделий, в числе которых глазированные конфеты со вкусом какао, молочно-желейных конфеты со вкусом карамели, глазированные конфеты со вкусом вафли и крекера, печенья-сэндвичи, вафельные мини-батончики со сливочной начинкой и хрустящими добавлениями, шоколад молочный, глазированные конфеты с печеньем и мягкой карамелью, фигурные молочные мини-плитки с начинкой, глазированное печенье, конфеты из мягкого грильяжа с арахисом и воздушным рисом в глазури, леденцы и другая продукция.

В килограммовом наборе количество конфет и других сладких изделий больше и ассортимент их шире – 40 видов.

Фото из архива V102.RU