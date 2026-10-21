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На ПЭВ-2026 Бочаров объявил о старте нового проекта в Волгограде

Экономика 21.10.2026 14:41
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21.10.2026 14:41


О подготовке к реализации нового проекта – строительстве современной выставочной площадки – заявил сегодня, 21 октября, губернатор Волгоградской области, посетивший  специализированную форум-выставку «Пром-Энерго-Волга 2026», которая открылась на Волгоград Арене.  Андрей Бочаров подчеркнул, что для мероприятий такого уровня и такого количества участников в области должна быть современная выставочная площадка, и сейчас регион работает над созданием подобного объекта.


- В Волгоградской области приступили к проектированию современного выставочного комплекса, где можно будет представить в более широком формате предприятия, продукцию нашего региона и наших партнеров, - добавил глава региона.

Андрей Бочаров заверил, что площадка будет находиться в самом центре города и отвечать самым высоким стандартам. К непосредственной реализации проекта планируется приступить уже в следующем году.

Как рассказали в администрации региона, на межрегиональном форуме собрались свыше 100 предприятий и организаций, включая крупнейшие корпорации, из 20 регионов России; площадки посетят 200 спикеров и более 8 тыс. специалистов, которые примут участие как в самой выставке, так и мероприятиях деловой программы.  В числе участников форума — руководители и специалисты ведущих российских предприятий промышленной, машиностроительной, энергетической, строительной отраслей, среднего и малого бизнеса, банковского и финансового сектора, сферы IT, федеральных, региональных, муниципальных ведомств и органов власти, общественных объединений, профильных образовательных учреждений.  

- Несмотря на непростые условия, промышленность и в целом индустриальный комплекс Волгоградской области, демонстрируют устойчивость и развитие. На территории региона реализовано и реализуется ряд очень мощных инвестиционных проектов, направленных на укрепление нашего технологического суверенитета, на укрепление нашей безопасности и развитие нашей страны. Уверен, что все проекты, которые мы поддерживаем, поддерживает государство, будут реализованы в соответствии с нашими планами и графиками, и продукция, отвечая самым высоким мировым качествам, поступит нашим потребителям, — отметил Андрей Бочаров.


Второй год подряд одним из ключевых событий форума станет федеральный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Электромонтер».

Также запланированы пленарное заседание «Сделано в России: национальный бренд как драйвер экспортного роста», всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, заседание экологического совета Волгоградской области, заседание регионального отделения Союза машиностроителей России, дискуссии по формам и методам финансово-кредитной поддержки предпринимательства, цифровому развитию, круглые столы по вопросам развития железнодорожных перевозок, внешнеэкономической деятельности, кадровым стратегиям в отраслях промышленности. Пройдет «Закупочная сессия», посвященная развитию партнерства между торговыми сетями и производителями Волгоградской области.


Дополнит программу ярмарка вакансий. 

Фото администрации Волгоградской области

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