Бензин и дизель подорожали в Волгоградской области

Рост цен на все марки автомобильного бензина и дизельное топливо произошел в Волгоградской области, констатирует 21 октября Росстат в своем еженедельном отчете.

За прошедшую неделю АИ-92 подскочил на 18 копеек до 69,11 рубля за литр. АИ-95 стоит уже 76,41 рубля, что на 7 копеек дороже по сравнению с предыдущей неделей. Литр солярки, по данным мониторинга, вырос в цене за неделю на 16 копеек до 78,81 рубля.

Всего за период с 13 по 19 октября бензин подорожал в 23 регионах России, а снижение цен зафиксировано в 50 субъектах РФ.