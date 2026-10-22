Волгоградские каратисты поднялись на пьедестал в Казани





В Казани завершились Всероссийские соревнования по киокусинкай памяти дважды Героя Советского Союза лётчика‑космонавта А. Г. Николаева – турнир, который давно стал маркером качества для юных бойцов страны. На татами сошлись спортсмены из десятков регионов, а возрастные категории от 10 до 17 лет показали: в киокусинкай серьёзный уровень приходит рано. Здесь решают не только техника и скорость, но и умение держать удар, сохранять хладнокровие и переламывать ход поединка – качества, которые особенно ценятся в жёстком контактном стиле.



Киокусинкай – контактный стиль каратэ, в котором поединки проводятся с регламентированными ограничениями: разрешены удары ногами в голову и корпус, удары руками по корпусу; запрещены удары руками в лицо и в пах. Победа фиксируется досрочно (нокаут, иппон) либо по решению судейской бригады, оценивающей результативные действия, активность и контроль дистанции.



Сборная Волгоградской области вернулась с четырьмя наградами, подтвердив стабильность региональной школы. Серебряные медали завоевали Полина Слесарева (девушки 14–15 лет, весовая категория 45 кг) и Дарья Пак (девушки 12–13 лет, категория 55+ кг). Для обеих спортсменок второе место – показатель зрелости: на всероссийском уровне серебро почти всегда означает, что до золота не хватило одной решающей детали, а значит, есть чёткий вектор роста.



Бронзовые награды в категории 60 кг среди юниоров и юниорок 16–17 лет взяли Глеб Полупан и Анна Сасова. В этой возрастной группе соперники уже действуют почти по взрослым алгоритмам: выше плотность боя, жёстче тактические дуэли, сильнее психологическое давление. Третье место здесь – не компромисс, а признание уровня: попасть на пьедестал среди сильнейших юниоров страны – само по себе достижение.



За этими результатами стоит работа тренеров Александра Лапыгина и Дмитрия Виннера. Их подход проявляется в деталях: в умении волгоградских бойцов держать темп, грамотно распределять силы и не теряться в стрессовых эпизодах. Именно эти качества и выделяют школу: медали – это не случайность, а итог системной работы.



Результаты подтверждают уровень подготовки спортсменов Волгоградской области и работу тренерского состава. Впереди – дальнейшие старты сезона, где завоёванные позиции могут стать основой для отбора на крупные всероссийские турниры.



Александр Веселовский

Фото: Волгоградская федерация кёкусинкай