В аэропорту Волгограда пошли отмены и задержки столичных рейсов





Cегодня, 22 октября, пассажиры, которые планировали вылет в Москву или хотели вернуться в Волгоград, столкнулись с отменами и задержками авиарейсов.



По данным онлайн-табло аэропорта Волгограда, сразу два столичных рейса на прилёт отменили. Рейс DP 6969 и рейс SU 1180 под отменой. Рейс DP 6965 пока задерживается и ожидается в 10:45, вместо изначальных 9:05.



С рейсами на вылет ситуация аналогичная. Отмена коснулась самолётов столичного направления - SU 1181 и DP 6970. Рейс DP 6966 должен вылететь в 11:00 вместо 9:35.





Отметим, авиагавань Волгограда работает в обычном режиме. Однако столицу ночью атаковали беспилотники. Как сообщает мэр Москвы Сергей Собянин, в период с 20:30 до 4:00 в сторону Московского региона летели 630 беспилотников. Большая часть из них была ликвидирована на дальних рубежах, а 163 дрона сбиты на подлёте к Москве. Известно о двух пострадавших в районе Вороново ТиНАО.