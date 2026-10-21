В ОП РФ выступили против переименования Волгограда в Сталинград





Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб высказался против возвращения Волгограду названия Сталинград. По его мнению, память о подвиге города в годы Великой Отечественной войны можно сохранять и без официального переименования, сообщает ТАСС.

– Я против переименования Санкт-Петербурга в Ленинград и Волгограда в Сталинград. Мы можем это делать в юбилейные даты в течение нескольких дней. Мы помним и подвиг Ленинграда, и подвиг Сталинграда в годы Великой Отечественной войны. Не надо переименовывать, надо помнить и проводить мероприятия соответствующие, – сказал Гриб.

По его словам, процедура переименования влечёт за собой дополнительные расходы.

– Это влечет за собой немалые расходы на изменение табличек, бумаг, – цитата из заявления Гриба.

Напомним, ранее депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова внесла в Госдуму законопроект о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград и Волгограда в Сталинград. Таким образом автор инициативы предлагает восстановить историческую справедливость. Кроме того, Глазкова предлагает запретить законодательно менять в будущем названия городов-героев.

По данным опросов ВЦИОМ, стоит отметить, идею возвращения Волгограду имени Сталинград не поддерживают 67% жителей города.

19 октября из-за законодательной инициативы Глазковой весьма острая полемика возникла между депутатом Госдумы Виталием Милоновым и сенатором от КПРФ Айратом Гибатдиновым. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», Милонов резко раскритиковал эту идею, заявив, что коммунисты «гадят своими коммунистическими идеями». Сенатор Гибатдинов парировал: не Милонову давать советы партии, которая создавала промышленность и науку страны.