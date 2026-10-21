



Сегодня, 21 октября, волгоградцы вспоминают жертв теракта, совершенного смертницей в автобусе №29 в Красноармейском районе. С того страшного дня прошло 13 лет, но боль не утихает в сердцах пострадавших, волгоградцев и россиян, которых потрясла чудовищность этого преступления.

Как рассказали V102.RU организаторы памятного мероприятия, сегодня на месте совершения теракта, где установлен поклонный крест, собрались прихожане православных храмов, студенты индустриального техникума, представители администрации Красноармейского района и активисты молодежного центра. Литию отслужил настоятель храма Иннокентия Московского отец Валентин.

Напомним, жена боевика, 30-летняя уроженка Дагестана Наида Асиялова, находясь в автобусе, около остановки «Лесобаза» привела в действие взрывное устройство, начиненное тротилом. Смертницу разорвало на куски. На месте погибли шесть человек, позднее еще двое скончались в больницах от тяжелых травм. Также ранения получили 32 человека.