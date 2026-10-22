Число задержанных рейсов увеличилось в аэропорту Волгограда





Утро 22 октября началось для планирующих полёты волгоградцев весьма напряжённо. Часть столичных рейсов отменили из-за атаки БПЛА на Москву, часть будут осуществлены с опозданием.



Также задержки коснулись рейсов и других направлений. Рейс S7 7067 из Новосибирска прибудет в 13:15, вместо 12:45. А борт из Антальи ожидается в 20:45 вместо 16:05. На вылет ситуация похожая - борт S7 7068 вылетит в Новосибирск в 14:15 вместо 13:45. А в Анталью из Волгограда можно будет улететь лишь в 21:45 вместо 17:35.



Отметим, волгоградский аэропорт не прекращал свою работу.