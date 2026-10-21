Волгоградская область попала на 64-е место из 85-ти место в рейтинге регионов по риску остаться без дома. Необычное исследование подготовили эксперты аналитической платформы «Если быть точным» и благотворительной организации, занимающейся помощью бездомным «Ночлежка».
Эксперты уточняют, что о точном количестве бездомных в России никому не известно, так как официальная статистика не отражает эту сторону жизни. Поэтому за основу рейтинга аналитики взяли 15 косвенных показателей: безработицу, долги, доступность жилья, долю одиноких, смертность в том числе от социальных болезней, например, туберкулеза, а также количество аварийного жилья и темпы расселения из ветхих домов.
Самый высокий риск остаться без дома в совокупности различных показателей оказался в Якутии, Тыве и Чукотском АО. У каждого из этих регионов свои проблемы: в Якутии – аварийное жилье, в Тыве – бедность и долги, на Чукотке – частые переезды и высокая смертность от связанных с алкоголем причин. В целом из 20 регионов с самым высоким риском 17 находятся к востоку от Урала, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Ниже всего риск остаться без дома в Чечне, Кабардино-Балкарии и Дагестане. Главная причина, по мнению экспертов, – сильные семейные связи: здесь меньше людей живут в одиночку, сирот чаще забирают родственники, а человеку в трудной ситуации обычно есть к кому обратиться. При этом скрытые формы бездомности здесь тоже есть: люди живут в чужом жилье, недостроях и аварийных домах.
Эксперты отметили, что низкое место Волгоградской области в рейтинге не обязательно значит, что проблемы нет, – скорее, ее не фиксируют доступные показатели. На риск остаться без дома могут влиять, например, домашнее насилие, подчеркивается в выводах исследования.
Сильнее всего положение региона в рейтинге улучшают низкие показатели неравенства доходов и стесненности жилищных условий. Так, в Волгоградской области разрыв между доходами самых обеспеченных и самых бедных — в 5,6 раза против 6,3 в среднем по всем регионам.
Ухудшает положение региона высокий показатель доли горожан в аварийном жилье: в Волгоградской области доля таких жителей — 1,1% против 0,9% в среднем по стране.