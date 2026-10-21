Волгоградская область попала на 64-е место из 85-ти место в рейтинге регионов по риску остаться без дома. Необычное исследование подготовили эксперты аналитической платформы «Если быть точным» и благотворительной организации, занимающейся помощью бездомным «Ночлежка».

Эксперты уточняют, что о точном количестве бездомных в России никому не известно, так как официальная статистика не отражает эту сторону жизни. Поэтому за основу рейтинга аналитики взяли 15 косвенных показателей: безработицу, долги, доступность жилья, долю одиноких, смертность в том числе от социальных болезней, например, туберкулеза, а также количество аварийного жилья и темпы расселения из ветхих домов.

Самый высокий риск остаться без дома в совокупности различных показателей оказался в Якутии, Тыве и Чукотском АО. У каждого из этих регионов свои проблемы: в Якутии – аварийное жилье, в Тыве – бедность и долги, на Чукотке – частые переезды и высокая смертность от связанных с алкоголем причин. В целом из 20 регионов с самым высоким риском 17 находятся к востоку от Урала, в Сибири и на Дальнем Востоке.