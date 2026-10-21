Три морозные ночи прогнозируют в Волгоградской области





В ближайшие три ночи – с 22 по 24 октября – в некоторых районах Волгоградской области ожидаются небольшие морозы. По данным Волгоградского ЦГМС, при прояснении температура в темное время суток может опуститься до -1.

При этом средние ночные температуры до конца недели будут оставаться в пределах 4-9 градусов тепла. Днем столбик термометра может подняться до 13-15 градусов тепла.

А к концу рабочей недели в Волгоградской области и Волгограде потеплеет. Так, в областном центре 23 октября ожидается до -19 градусов. Тогда как ночью будет не более 7 градусов тепла.



