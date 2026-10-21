В положение о запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Волгоградской области внесли изменения. В опубликованном документе добавлены новые формулировки, такие как мобилизация, военное положение и военное время, передает ИА «Высота 102».

Что изменилось

Изменения внесены в постановление от 15 октября 2015 года № 939 «О создании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств». Скорректировано само название, которое теперь начинается со слов «О создании и содержании в целях гражданской обороны ...».

В тексте постановления ранее указывалось, что запасы создаются и используются для обеспечения мероприятий по гражданской обороне и защите населения Волгоградской области от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

В новом варианте формулировка изменена на «опасностей, возникающих в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время».

Согласно открытым данным, 19 января 2026 года перечень ситуаций, для которых предназначены такие запасы, был расширен и на федеральном уровне. Изменения были внесены в постановление Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств».

Кто и как создает запасы в регионе для нужд ГО

В Волгоградской области система запасов создается на трех уровнях: исполнительными органами власти региона, органами местного самоуправления и организациями. Соответственно они подразделяются на областные, местные и объектовые запасы.

Номенклатуру и объем запасов, а также смету расходов по их хранению и содержанию определяют органы тех уровней, которые их создают, но с учетом рекомендаций МЧС и Федерального агентства по государственным резервам.

В положении также указывается, что областные запасы могут использоваться на иные цели, не связанные с выполнением мероприятий по гражданской обороне, только на основании решений, принятых органами исполнительной власти Волгоградской области.

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