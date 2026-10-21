Жители Волгограда оценили на «двойку» доступность высоких зарплат





Жители Волгограда оценили доступность высокооплачиваемой работы по своей специальности в среднем на 2,04 балла из 5, сообщают аналитики SuperJob.

Респондентам предлагали поставить оценку по пятибалльной шкале, где 1 означала «очень плохо», а 5 – «отлично». В Волгограде средний балл составил 2,04. Годом ранее показатель был 2,18 – то есть за год он снизился на 6%.

Несмотря на это, на четырехлетнем горизонте в Волгограде наблюдается положительная динамика: по сравнению с 2022 годом оценки выросли на 8%.

Наивысшие средние баллы среди мегаполисов зафиксированы в Москве (2,71), Казани (2,55) и Санкт-Петербурге (2,50). Наименьшие — в Волгограде (2,04), Воронеже (2,13) и Челябинске (2,18).

В целом по стране годовая динамика оказалась преимущественно отрицательной: улучшения не показал ни один город. Самые заметные снижения за год – в Красноярске (-14%), Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Воронеже (по -12%). В Москве показатель уменьшился на 7%, в Санкт-Петербурге – на 5%.

Вакансий за год стало меньше на 17%, а резюме – на 28% больше при низком показателе безработицы (2,3%).

Отметим, что опрос проводился с 13 по 19 октября 2026 года. В нем участвовали 10 тысяч респондентов: по 1500 человек из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 — из других городов-миллионников.