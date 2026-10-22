Под Волгоградом в природном парке снят плодородный слой почвы





Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что в Среднеахтубинском районе на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» неизвестные сняли плодородный слой почвы. Площадь, которой причинён ущерб, составляет почти 2 тыс. кв. метров. Ущерб окружающей среде оценён в 63 млн рублей.



Материалы проверки были направлены в следственный орган. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).



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