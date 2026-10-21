Под Волгоградом ликвидируют вспышку смертельного вируса у коров

С 21 октября в Калачевском районе Волгоградской области вводятся ограничительные мероприятия из-за вспышки лейкоза у коров. Согласно данным комитета ветеринарии, очаг заболевания выявлен в поселке Приканальный на улице Степная в личном подсобном хозяйстве. Неблагополучной объявлена территория на левом берегу Волго-Донского судоходного канала радиусом 1000 метров от очага заболевания в Мариновском сельском поселении.

Ограничения наложены на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок на территории поселения. Утвержден план мероприятий по ликвидации этого заболевания.

Напомним, что лейкоз у коров вызывает поражение органов кроветворной системы, опухолеобразное поражение органов и тканей организма. Вылечить это заболевание невозможно, поэтому больное животное подвергается убою.

Фото из архива V102.RU