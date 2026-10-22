



Иловлинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Волгоградской области возбудил уголовное дело против руководителя местной организации.



Её подозревают в нарушении ч. 2 ст. 145.1 УК РФ - полной невыплате зарплаты сотрудникам более двух месяцев. По данным следствия, под руководством подозреваемой работали пять человек, которые предоставляли ритуальные услуги. С февраля 2026 года на протяжении четырёх месяцев они не получали зарплату. Общая сумма задолженности превысила 400 тысяч рублей.



- Проверка финансовой отчётности организации показала, что на счетах компании в тот период были достаточные средства. Однако, вопреки законодательству, они использовались не для выплаты зарплаты, а на другие нужды. Сейчас следствие выясняет все детали произошедшего. Также принимаются меры для погашения долга перед сотрудниками, - сообщает СКР по Волгоградской области.