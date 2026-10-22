Главное

Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму Андрей Бочаров дал старт новой четырехполосной дороге под Волгоградом Меняет подходы и города: пять фактов о волгоградском губернаторе Бочарове

Актуально

«Огонь плывет по городу, где всё – память»: как в Волгограде открывали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане

Тайна убитой затворницы: соседи рассказали на ТВ историю найденной в холодильнике волжанки

В Волгограде информагентство «Высота 102» отметило 20-летие: фоторепортаж

Федеральные новости

Федеральные новости
 Госдума единогласно утвердила перестановки в кабинете министров
Государственная дума утвердила кандидатуры всех вице-премьеров и министра, предложенных для голосования, сообщает РБК. Голосование проводилось по каждому кандидату отдельно, в каждом случае депутаты голосовали «за» единогласно. Как изменится правительство...
Федеральные новости
 Путин поручил включить поддержку участников СВО в нацпроекты
Президент России Владимир Путин поручил включить показатели реализации мероприятий по поддержке участников спецоперации и их семей в национальные проекты и государственные программы. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до...
Общество

Под Волгоградом хозяйку ритуальной фирмы подозревают в невыплате зарплаты

Общество 22.10.2026 09:47
0
22.10.2026 09:47


Иловлинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Волгоградской области возбудил уголовное дело против руководителя местной организации.

Её подозревают в нарушении ч. 2 ст. 145.1 УК РФ - полной невыплате зарплаты сотрудникам более двух месяцев. По данным следствия, под руководством подозреваемой работали пять человек, которые предоставляли ритуальные услуги. С февраля 2026 года на протяжении четырёх месяцев они не получали зарплату. Общая сумма задолженности превысила 400 тысяч рублей.

- Проверка финансовой отчётности организации показала, что на счетах компании в тот период были достаточные средства. Однако, вопреки законодательству, они использовались не для выплаты зарплаты, а на другие нужды. Сейчас следствие выясняет все детали произошедшего. Также принимаются меры для погашения долга перед сотрудниками, - сообщает СКР по Волгоградской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.10.2026 10:33
Общество 22.10.2026 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2026 09:47
Общество 22.10.2026 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2026 09:16
Общество 22.10.2026 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2026 08:56
Общество 22.10.2026 08:56
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2026 08:54
Общество 22.10.2026 08:54
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2026 08:21
Общество 22.10.2026 08:21
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2026 07:54
Общество 22.10.2026 07:54
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2026 07:14
Общество 22.10.2026 07:14
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2026 06:47
Общество 22.10.2026 06:47
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2026 06:17
Общество 22.10.2026 06:17
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2026 06:00
Общество 22.10.2026 06:00
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2026 21:17
Общество 21.10.2026 21:17
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2026 20:49
Общество 21.10.2026 20:49
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2026 19:27
Общество 21.10.2026 19:27
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2026 18:40
Общество 21.10.2026 18:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:17
Платные парковки за 90,8 млн обустроят в Ворошиловском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
12:10
Волгоградцам напомнили: до 26 октября нужно сдать налоговую отчетность и уведомленияСмотреть фотографии
10:49
Больше 1 млн рублей выиграл в лотерею волгоградский риэлторСмотреть фотографии
10:33
Путин удостоил наград четырех волгоградцевСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде журналиста Кошелева оставили под домашним арестомСмотреть фотографии
09:47
Под Волгоградом хозяйку ритуальной фирмы подозревают в невыплате зарплатыСмотреть фотографии
09:16
808 БПЛА сбиты в РФ 22 октября: Волгограда в сводке нетСмотреть фотографии
09:11
Волгоградцы в 2026 году набрали кредитов наличными на 269 млрдСмотреть фотографии
08:56
Руководителя агрофирмы проводили в последний путь в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:21
Волгоградец получил почти 1,5 млн рублей компенсации за производственную травмуСмотреть фотографии
07:54
Число задержанных рейсов увеличилось в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
07:32
Волгоградские каратисты поднялись на пьедестал в КазаниСмотреть фотографии
07:14
Учёные из Волгограда создали молекулы от онкозаболеванияСмотреть фотографии
06:47
Под Волгоградом в природном парке снят плодородный слой почвыСмотреть фотографии
06:17
Яйца и огурцы резко подорожали на волгоградских прилавкахСмотреть фотографии
06:00
В аэропорту Волгограда пошли отмены и задержки столичных рейсовСмотреть фотографии
21:17
Под Волгоградом ликвидируют вспышку смертельного вируса у коровСмотреть фотографии
20:49
В Волгоградской области изменили положение о запасах для гражданской обороныСмотреть фотографии
20:05
Бензин и дизель подорожали на волгоградских АЗССмотреть фотографии
19:27
Новогодние подарки на 62,8 млн рублей закупают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:02
ВС России нанесли удар по логистическому центру в РовноСмотреть фотографии
18:40
22 октября в Волгограде отключат свет: список адресовСмотреть фотографии
17:42
EVOLUTE сохранил лидерство на рынке электромобилей и запустил собственную субсидиюСмотреть фотографии
16:52
Госдума единогласно утвердила перестановки в кабинете министровСмотреть фотографии
16:26
Жители Волгограда оценили на «двойку» доступность высоких зарплатСмотреть фотографии
16:19
VOYAH ФРИ / FREE – №1 среди премиальных моделей в России по итогам сентября и девяти месяцев 2026 годаСмотреть фотографии
16:01
Матч «Торпедо» – «Ротор» перенесён: волгоградцы сыграют в ХимкахСмотреть фотографии
15:51
Путин поручил включить поддержку участников СВО в нацпроектыСмотреть фотографии
15:35
Эксперты оценили риск жителей Волгоградской области стать бездомнымиСмотреть фотографии
14:57
Три морозные ночи прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 