Матч «Торпедо» – «Ротор» перенесён: волгоградцы сыграют в Химках

Как сообщает ФК «Торпедо» (Москва), перенос матча 15‑го тура Лиги PARI между «Торпедо» и «Ротором» (Волгоград) стал вынужденной мерой. Стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова, ещё в пятницу, 16 октября, получивший сертификат соответствия для проведения официальных матчей, уже в понедельник, 19 октября, лишился возможности принимать игры.

Комиссия РФС приостановила действие сертификата в связи с необходимостью дополнительного обследования арены. Сейчас на стадионе проводятся все требуемые мероприятия, однако времени до матча остаётся слишком мало. Чтобы избежать риска присуждения технического поражения, клуб «Торпедо» принял решение перенести игру на «Арену Химки».

Встреча пройдёт в пятницу, 23 октября, начало – в 18:00. Болельщикам и командам необходимость оперативно скорректировать логистику и подготовку.

Александр Веселовский

Фото: ФК «Торпедо»