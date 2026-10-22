



Прокуратура Красноармейского района Волгограда провела проверку после того, как 56-летний работник промышленного предприятия получил травму на производстве.



В ходе проверки выяснилось, что причиной травмы, которая привела к серьезным последствиям для здоровья работника, стало несоблюдение норм безопасности и отсутствие должного контроля за соблюдением трудового законодательства. В связи с этим по инициативе прокуратура Красноармейского района было возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).



Кроме того, прокурор района подал иск в суд на работодателя с требованием возместить моральный вред пострадавшему.

- Суд удовлетворил иск, и в пользу работника была взыскана компенсация в размере 1 миллиона 450 тысяч рублей,- сообщает прокуратура Волгоградской области.