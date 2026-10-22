808 БПЛА сбиты в РФ 22 октября: Волгограда в сводке нет





Ночь 22 октября в Волгоградской области прошла спокойно. Беспилотная опасность обошла регион стороной.



Однако всего по стране 22 октября было ликвидировано 808 вражеских дронов. Как сообщает Минобороны, ВСУ направили БПЛА самолётного типа в Московский регион, Республику Крым, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Ленинградскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тамбовскую, Тульскую, Ярославскую области. БПЛА также уничтожены над акваторией Черного моря.



Отметим, в аэропорту Волгограда часть столичных рейсов была отменена. Как сообщает мэр Москвы Сергей Собянин, 163 БПЛА были нейтрализованы на подлёте к столице. Всего в сторону Москвы направлялись 630 БПЛА, но основную их часть уничтожили на дальних рубежах.