Руководителя агрофирмы проводили в последний путь в Волгограде





В Волгограде состоялись похороны генерального директора ООО «Агро-Плюс» Евгения Кубракова. Прощание прошло в ритуальном комплексе «Память», после чего его похоронили на кладбище поселка Горная Поляна, как сообщает тг-канал «Ритуальный патруль».



Известно, что Евгению Кубракову было 45 лет. Он родился в селе Абганерово Октябрьского района и пошёл по стопам своей семьи, выбрав профессию агронома. Его отец, Владимир Кубраков, был известным специалистом в этой области, и сын продолжил его дело. После окончания Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии Евгений начал свою карьеру. Сначала он работал в учебно-научно-производственном центре «Горная поляна», а затем - на Волгоградском горчичном заводе. В 2010 году он основал собственное предприятие - ООО «Агро-Плюс», которое стало делом его жизни.



У Евгения остались вдова, дочь, мать и брат.