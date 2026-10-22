Яйца и огурцы резко подорожали на волгоградских прилавках





Волгоградстат проводит еженедельный мониторинг цен на ряд социально-значимых товаров и услуг. С 13 по 19 октября некоторые товары резко подорожали, а другие, наоборот, сбавили в цене.



Так, существеннее всего цены взлетели на огурцы. Этот овощ прибавил в цене 8,6%. Также подорожали яйца куриные на 6%, помидоры - на 3,6%, мясо кур - на 2,5%, масло подсолнечное - на 2,2%.



Максимальное снижение цены произошло на морковь - на 7,5%. Капуста белокочанная подешевела на 1,9%, лук репчатый подешевел на 1,5%, свёкла - на 1,2%.