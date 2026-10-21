22 октября в Волгограде отключат свет: список адресов





В четверг без электроэнергии останутся жители Ворошиловского и Советского районов, а также горожане с улиц в Дзержинском и Красноармейском районах. Как сообщает ИА «Высота 102», на время отключения запланированы плановые работы на сетях.

Адреса:

Дзержинский район

С 09:00 до 17:00:

ул. Заречная.

Красноармейский район

С 09:00 до 17:00:

ул. Насосная.

Ворошиловский район

С 09:00 до 17:00:

ул. Дагестанская, д. 105–139, 106–142, 100а, 102а, 128а, 137а;

ул. 1-я Консервная, д. 133–157, 134–154, 154а, 150а;

ул. Львовская, д. 142, 144;

ул. 2-я Консервная, д. 106–114, 107–113.

Советский район

С 09:00 до 17:00:

ул. Стрельникова, д. 21, 2–12, 1–27, 14;

ул. Семушкина, д. 7, 9, 4, 6 (в том числе ООО «Волгоградская областная Телерадиовещательная Компания»).

Энергетики просят жителей учитывать плановые ограничения и заранее подготовиться к возможным неудобствам.