22 октября в Волгограде отключат свет: список адресов

В четверг без электроэнергии останутся жители Ворошиловского и Советского районов, а также горожане с улиц в Дзержинском и Красноармейском районах. Как сообщает ИА «Высота 102», на время отключения запланированы плановые работы на сетях.
Адреса:
Дзержинский район
С 09:00 до 17:00:
- ул. Заречная.
Красноармейский район
С 09:00 до 17:00:
- ул. Насосная.
Ворошиловский район
С 09:00 до 17:00:
- ул. Дагестанская, д. 105–139, 106–142, 100а, 102а, 128а, 137а;
- ул. 1-я Консервная, д. 133–157, 134–154, 154а, 150а;
- ул. Львовская, д. 142, 144;
- ул. 2-я Консервная, д. 106–114, 107–113.
Советский район
С 09:00 до 17:00:
- ул. Стрельникова, д. 21, 2–12, 1–27, 14;
- ул. Семушкина, д. 7, 9, 4, 6 (в том числе ООО «Волгоградская областная Телерадиовещательная Компания»).
Энергетики просят жителей учитывать плановые ограничения и заранее подготовиться к возможным неудобствам.