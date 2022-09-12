Новыми депутатами Волгоградской облдумы станут три дамы из «Единой России»

Политика 12.09.2022 07:58
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12.09.2022 07:58
Без сенсаций завершились дополнительные выборы депутатов Волгоградской облдумы по одномандатным округам. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме сегодня, 12 сентября, обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий и, по предварительным данным, в лидеры вышли три дамы из «Единой России» - руководитель контрольно-счетного органа городского округа город Михайловка Лариса Гордиенко, глава Светлоярского района Татьяна Распутина и директор гимназии №12 Наталья Барышникова. Они победили с большим отрывом от своих соперников.
Полные данные по округам:
МИХАЙЛОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3:
Боронин Артем Сергеевич – 6,34 %;
Гордиенко Лариса Викторовна – 70,64 %;
Давидов Шахбаз Юнусович – 2,11 %;
Исаев Алексей Юрьевич – 4,98 %;
Шевченко Андрей Сергеевич – 14,74 %.
В выборах приняло участие 40,57 % избирателей.
ГОРОДИЩЕНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5:
Гузев Антон Михайлович – 14,95 %;
Игнатов Дмитрий Евгеньевич – 3,21 %;
Лукьянова Алла Владимировна – 3,41 %;
Распутина Татьяна Викторовна – 72,60 %;
Соколов Роман Николаевич – 4,36 %.
В выборах приняло участие 43,53 % избирателей.
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13:
Барышникова Наталия Владимировна – 70,72 %;
Белоусов Вадим Анатольевич – 8,83 %;
Васютенко Алексей Васильевич – 5,36 %;
Калюжный Антон Викторович – 4,31 %;
Кононенко Алексей Юрьевич – 10,01 %.
В выборах приняло участие 36,90 % избирателей.
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