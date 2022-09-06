Автор «улета» в волгоградском аэропорту уличен в картельном сговоре

Участники многомиллионного картельного сговора при благоустройстве парка им. Ю.А. Гагарина в Волгограде, выполненного в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», оштрафованы на сумму свыше 22 миллионов рублей. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС. Ранее сообщалось, что арбитражный суд согласился с позицией УФАС о заключении между муниципальным предприятием Волгограда и ООО «ГК «ВСП-Сервис» картельного соглашения, который привел к поддержанию цен при проведении электронного аукциона по выполнению комплекса работ по благоустройству общественной территорий – парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Краснооктябрьском районе.

Напомним, в августе 2021 года муниципальное бюджетное учреждение и ООО «ГК «ВСП-Сервис» были признаны УФАС нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции 135-ФЗ путем заключения и реализации устного картельного соглашения.

За совершение указанного нарушения муниципальное предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 996 091 рублей. Одновременно ООО «ГК «ВСП-Сервис» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 478 180 рублей в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ.

Напомним, с компанией «ГК «ВСП-Сервис» было связаны несколько громких скандалов в Волгограде. После ремонта входной группы в парке Гагарина, который был закончен в декабре 2019 года, уже в марте следующего года здесь отслоилась краска, отделочный материал вздулся пузырями, а штукатурка на фасадах стен поднялась «шубой». Нерадивому подрядчику пришлось все переделывать в рамках гарантийных обязательств.

Мало того, Антон Пылин, директор и учредитель «ГК «ВСП-сервис», стал фигурантом уголовного дела. Прокуратура Волгоградской области сообщала, что глава компании обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Так, при проведении работ по устройству наружного освещения парка аттракционов в Тракторозаводском районе характеристики светового оборудования были изменены на более дешевые образцы. А в документацию о выполнении работ внесли данные об установке 18 уличных светильников, стоимость которых оказалась завышенной на сумму свыше 740 тысяч рублей.

Еще ранее имя Антона Пылина «прогремело» на весь Волгоград в связи с оформлением нового терминала волгоградского аэропорта перед проведением ЧМ-2018. Работами, напомним, занималась другая фирма Антона Пылина «Уго Чавес». Слово «лететь» на стене зала ожидания было исполнено с такими завитушками, что у пассажиров сложилась четкая ассоциация с детородным органом. Произведение тут же назвали настоящим «улетом» и еще долго оно оставалось предметом шуток. Руководителю фирмы пришлось оправдываться за сомнительный «креатив».

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»