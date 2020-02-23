Жители Волгограда в шоке от халтурной реконструкции парка Гагарина





"Оторвать бы руки строителям и их начальникам, которые отреставрировали главный вход в парк Гагарина". Об этом заявили ИА "Высота 102" жители Краснооктябрьского района, которые, по их словам, недолго любовались на красоту сталинского ампира. "Осыпалась краска на двух крыльях входной группы практически по всему периметру. Рушится штукатурка на фасадах стен: она также поднялась "шубой" и это, судя по всему, только начало. Что останется к весне - сказать трудно".

Как рассказывают читатели информагентства, работы здесь были завершены в декабре прошлого года."Но даже двух месяцев не прошло, а результат такого "замечательного" труда уже налицо, - возмущаются люди. - Неужели не жалко денег, не жалко нас, волгоградцев, которые наблюдали за работой строителей и были уверены, что уж в этот раз все сделают добротно и качественно? При таком отношении вряд ли наш парк вернет себе былое величие, о котором мы все мечтаем", - заключили краснооктябрьцы.