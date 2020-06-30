



Прокуратура Тракторозаводского района Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

В рамках этого же уголовного дела руководителю организации-заказчика инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.3 ст.159 УК РФ (пособничество в мошенничестве с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог). Данное уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Тракторозаводского района Волгограда.

Как следует из материалов уголовного дела, в июле 2019 года между муниципальным заказчиком и подрядной организацией был заключен контракт на устройство наружного освещения парка аттракционов в Тракторозаводском районе.

В рамках исполнения муниципального контракта директором подрядной организации по согласованию с заказчиком были изменены характеристики светового оборудования на более дешевые образцы.

При этом в документацию о выполнении работ были внесены сведения об установке 18 уличных светильников, стоимость которых завышена на сумму свыше 740 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела проводилось СО Тракторозаводского района Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.

Вину в инкриминируемых деяниях фигуранты уголовного дела не признают.

Уголовное дело будет рассматриваться по существу Тракторозаводским районным судом. Кроме того, прокуратурой района подготовлено исковое заявление о взыскании с фигурантов уголовного дела в пользу муниципального бюджета суммы причиненного ущерба.

Как следует из документов, опубликованных на сайте госзаказов, контракт на устройство наружного освещения площади, электроснабжения летней эстрады, видеонаблюдения парка Аттракционов был заключен МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района» с ООО «Группы компаний ВСП-Сервис». Стоимость контракта составила около 3 миллионов рублей. К слову, эта же компания летом прошлого года выиграла торги по благоустройству парка имени Гагарина в Краснооктябрьском районе. Из-за претензий к качеству выполненных работ подрядчик был вынужден все переделать за свой счет.