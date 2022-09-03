Происшествия

«Проснулись от дождя в комнате»: потоп в общежитии Волгограда оставил без жилья семью с двумя детьми

Происшествия 03.09.2022 17:38
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03.09.2022 17:38






В общежитии на ул. Саушинской, 30 в Красноармейском районе Волгограда сегодня рано утром, 3 сентября, когда все еще спали,  произошел потоп, который залил комнату, где проживала женщина с двумя детьми. Как рассказала ИА «Высота 102» Ирина Житникова, порыв в трубе произошел на четвертом этаже и вся лавина воды стекла в комнаты и коридоры, расположенные ниже.

- Мы проснулись от того, что с потолка и стен все лилось. Моей комнате досталось больше всего – теперь здесь жить нельзя, - едва не плачет женщина. – Это уже не первый потоп в нашем общежитии. На Крещенье в 2019 году было еще хуже - с потолка лился кипяток. Тогда у меня погорела вся проводка. 

По словам волгоградки, жильцы еле дождались приезда аварийной бригады.

- К нам никто не хотел ехать, потому что у нас нет управляющей компании, - утверждает Ирина. – Слава Богу, хоть воду перекрыли. Теперь общежитие без воды. А будут ли устранять порыв, неизвестно.

Ирина рассказала, что общежитие на ул. Саушинской, 30 даже не признано аварийным, хотя состояние здания, по словам женщины, ужасное.

- Капитальный ремонт общежития планируется только в 2034 году, до этого времени оно просто развалится, - уверена волгоградка. – На первом этаже в комнатах, где никто не живет, срезают батареи на металлолом. Туда постоянно шастают закладчики наркотиков. Я жаловалась в администрацию района, там пообещали принять меры. Но ничего не изменилось.

В администрации Волгограда сообщили, что сообщение в диспетчерскую службу МБУ "ЖКХ Красноармейского района" поступило в 05.23 ч.

- В общежитии по ул. Саушинская, 30 произошел порыв трубы водоснабжения. Прибывшая аварийная бригада перекрыла подачу ресурс, - пояснили в мэрии. - В настоящее время на объект уже выехала бригада рабочих "Концессий водоснабжения", которая займется восстановлением системы в доме.

Как рассказала Ирина, воду в общежитие вернули. Но она вынуждена съехать со своей комнаты и искать ночлег у знакомых. Временное жилье в администрации района ей не предложили.


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