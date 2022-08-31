В Волжском из элитной высотки эвакуировали 30 человек: видео пожара

В Волжском Волгоградской области загорелись балконы в жилищном комплексе «Троя». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, причиной пожара стало возгорание сплит-системы.





— Сигнал о задымлении на улице Мира, 55 поступило в 17.30. На балконах 3, 4 и 5 этажей жилого комплекса горели домашние вещи, — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Возгорание ликвидировано в 18.00. Погибших и пострадавших нет.

Как уточнили в областном главке МЧС, в ходе тушения были эвакуированы 30 жильцов высотки. Причину пожара установит экспертиза.

Фото и видео: Жесть Волжский / t.me

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