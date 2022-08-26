Полезно знать

Как уволиться с работы, чтобы это не отразилось на карьере

Полезно знать 26.08.2022 16:06 Реклама
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26.08.2022 16:06 Реклама


Говорят, что сам Стив Джобс легко расставался с сотрудниками, оставляя им шанс вернуться для какого-то другого проекта. Даже если ваша работа больше не радует, и вы приняли решение уйти, хочется, чтобы увольнение было максимально спокойным. И для этого в том числе нужно подстраховаться в виде следующего места работы. Все вакансии в Волгограде собраны на агрегаторе GorodRabot.ru, так что найти новое место будет несложно.
1. Сохранить хорошие отношения с компанией. Даже если вы увольняетесь из-за конфликтов с коллегами или руководителем, нужно постараться абстрагироваться от причины конфликта, особенно, если он вызван не личными ссорами, а рабочими вопросами. Угостите коллег на прощание тортом или пиццей, напишите благодарственное письмо руководителю.  На новой работе у вас могут спросить рекомендации, поэтому уходить нужно на максимально спокойной ноте.
2. Завершить дела
Чтобы вас вспоминали добрым словом, постарайтесь по возможности завершить все свои проекты, обучить преемника. Это поможет оставить о вас память как об ответственном сотруднике. Профессиональный мир живет по своим законам, если вы бросите коллег в неприятной ситуации, перед сдачей отчета, вам может откликнуться этот поступок в будущем.
3. Позаботиться о резюме. Обновите резюме заранее, внесите информацию о последнем месте работы, актуализируйте навыки, не забудьте вписать обучения, которые вы прошли на последнем месте работы.
4. Сделать выводы. Увольнение обычно дается нелегко, даже если оно долгожданное. Изменение привычного уклада, расставание с коллегами требует жизненных сил. А впереди маячит трудоустройство, собеседования, адаптация в новом коллективе. Однако в увольнении есть и положительные моменты: уходя с работы, вы отмечаете себе обстоятельства, с которыми готовы расстаться на этот момент, чтобы на следующем месте их исключить. Даже если опыт был сугубо негативным, вы точно будете знать, каких начальников вы будете избегать, на какую зарплату претендовать и какой круг задач выполнять.
Увольнение - это не конец, а просто новый этап в жизни. По статистике, чтобы получить одно приглашение, нужно отправить порядка 8-10 резюме, кроме того, у каждого специалиста в карьере наступает момент, когда предложения ищут его сами. Но даже профессионалы, претендующие на высокие зарплаты, ищут работу на агрегаторах. Перед тем как попасть на ресурс, работодатели проходят проверку, чтобы минимизировать риск мошенничества.

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