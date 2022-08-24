Происшествия

В Волгограде пропала зеленоглазая женщина в красных кедах

Происшествия 24.08.2022 09:41
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24.08.2022 09:41


В Волгограде бесследно пропала 47-летняя Наталья Лихоносова. Как сообщили ИА «Высота 102» в поисковой организации «Лиза Алерт», о местонахождении волгоградки ничего неизвестно с 5 августа. 

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза зеленые.

В день исчезновения женщина была одета в бежевые брюки и красные кеды.

Всем, кому что-то известно о местонахождении пропавшей, просьба обращаться по телефону – 8(800) 700-54-52 или 112.

Фото поисковый отряд "ЛизаАлерт" Волгоград/ВКонтакте

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