В Волгограде пропала зеленоглазая женщина в красных кедах





В Волгограде бесследно пропала 47-летняя Наталья Лихоносова. Как сообщили ИА «Высота 102» в поисковой организации «Лиза Алерт», о местонахождении волгоградки ничего неизвестно с 5 августа.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза зеленые.

В день исчезновения женщина была одета в бежевые брюки и красные кеды.

Всем, кому что-то известно о местонахождении пропавшей, просьба обращаться по телефону – 8(800) 700-54-52 или 112.

Фото поисковый отряд "ЛизаАлерт" Волгоград/ВКонтакте