Расследования

Аферист обманул с арматурой жителей Волгограда, Подмосковья, Владимира и Краснодара

Расследования 23.08.2022 09:40
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23.08.2022 09:40



Волгоградская полиция задержала 35-летнего жителя Ингушетии, который обманул с продажей металлической арматуры жителей трех регионов России, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 
В полицию в конце февраля текущего года обратился житель Фроловского района Волгоградской области. Мужчина сообщил, что в сети Интернет нашел объявление о продаже металлической строительной арматуры и договорился с продавцом о сделке. Покупатель перевел на его счет 305 тысяч рублей и после этого продавец перестал выходить на связь.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска главка совместно со следователями ГСУ и коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Фроловский».
Для задержания подозреваемого волгоградские полицейские выезжали в республику Ингушетия. В ходе обысков по месту его проживания изъято 6 банковских карт, 4 сотовых телефона, сим-карты сотовых операторов.
Фигурант доставлен в Волгоград для проведения следственных действий.
По имеющейся информации, он причастен к совершению как минимум трех аналогичных преступлений в отношении жителей Краснодарского края, Московской и Владимирской областей.
По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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